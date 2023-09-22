Лавров и глава руководящего совета Йемена обсудили перспективы урегулирования в республике

Министр иностранных дел России и Рашад Мухаммед аль-Алими рассмотрели посреднические усилия Саудовской Аравии и Омана, направленные на возобновление перемирия

ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и председатель Президентского руководящего совета Йемена Рашад Мухаммед аль-Алими обсудили перспективы мирного урегулирования конфликта в республике.

Как сообщает йеменское агентство SABA, встреча прошла на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В ходе переговоров Лавров и аль-Алими рассмотрели последние события в Йемене и посреднические усилия Саудовской Аравии и Омана, направленные на возобновление перемирия и достижение всеобъемлющего политического урегулирования.

В сообщении агентства отмечается, что глава совета "высоко оценил особые отношения между Йеменской Республикой и Российской Федерацией, а также четкую позицию России в Совете Безопасности и на других площадках по поддержке международно признанного правительства Йемена и его национальных институтов".

На прошлой неделе в Эр-Рияде прошли переговоры между делегацией мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) и представителями Саудовской Аравии. По данным источников агентства Reuters, стороны достигли "определенного прогресса" в обсуждении основных спорных вопросов, касающихся вывода иностранных сил из Йемена и предоставления социальных гарантий населению на подконтрольной хуситам территории.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и сторонниками мятежного движения "Ансар Аллах". В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. В начале апреля 2022 года сторонам конфликта удалось договориться о перемирии, срок действия которого истек 2 октября.