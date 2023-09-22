21 сентября, 21:57

МИД России заявили о поддержке деятельности агентства для помощи палестинским беженцам

Замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Вершинин и генеральный комиссар агентства Филиппе Лаззарини в ходе встречи на ГА ООН также обсудили арабо-израильский конфликт

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Москва поддерживает комплексную деятельность Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин на встрече с генеральным комиссаром БАПОР Филиппе Лаззарини.

"С российской стороны была подтверждена неизменная поддержка комплексной деятельности агентства, являющегося основной международной структурой по оказанию помощи палестинцам, включая доступ к образованию, здравоохранению, социальным услугам и улучшению условий жизни в лагерях беженцев", - говорится в опубликованном на сайте МИД РФ сообщении по итогам встречи, прошедшей на полях 78-й Генассамблеи ООН.

На Смоленской площади также отметили, что стороны в ходе беседы подробно обсудили "положения в зоне арабо-израильского конфликта в свете эскалации напряженности на Западном берегу реки Иордан, вокруг сектора Газа и по периметру Израиля, а также в лагерях палестинских беженцев, в том числе в Ливане". "Отмечалась важность продолжения бесперебойной работы БАПОР, оказывающего комплексное содействие палестинцам как на оккупированной палестинской территории, так и в соседних арабских странах", - добавили в министерстве. 

Теги:
ПалестинаИталияРоссияВершинин, Сергей Васильевич
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