Лавров и глава МИД Бразилии договорились укреплять взаимодействие в БРИКС

Министры иностранных дел также провели обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Бразилии Мауро Виэйра на встрече в рамках 78-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН обсудили график двусторонних контактов и договорились укреплять взаимодействие в БРИКС, ООН и других форматах. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи министров.

"В ходе беседы, прошедшей в дружественной и конструктивной атмосфере, подтверждена обоюдная нацеленность на дальнейшее укрепление российско-бразильских отношений стратегического партнерства, обсужден график двусторонних контактов на различных уровнях", - указали в министерстве. В МИД РФ подчеркнули, что министры "договорились о дальнейшем укреплении взаимодействия России и Бразилии в ООН и ее Совете Безопасности, БРИКС и на других многосторонних площадках, поддержании тесных контактов между внешнеполитическими ведомствами двух стран".

Собеседники также провели обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, уточнили в дипведомстве РФ.