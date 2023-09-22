Лавров и глава МИД Саудовской Аравии обсудили в ООН сотрудничество на рынке углеводородов

Министр иностранных дел РФ и Фейсал бен Фархан Аль Сауд также "обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня с акцентом на развитие ситуации в Сирии и в палестино-израильском урегулировании"

ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд на встрече на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН обсудили сотрудничество стран на рынке углеводородов, ситуацию в Сирии и палестино-израильском урегулировании. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи.

"Министры отметили стабилизирующий эффект, который оказывает на мировой рынок углеводородов взаимодействие между Россией и Саудовской Аравией на этом стратегически важном направлении", - отметили в министерстве.

Собеседники, как информировали в МИД РФ, "обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня с акцентом на развитие ситуации в Сирии и в палестино-израильском урегулировании", а также отметили важное значение восстановления палестинского единства.

На Смоленской площади указали, что в ходе переговоров главы МИД двух стран предметно обсудили приоритетные вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного российско-саудовского сотрудничества в контексте развития достигнутых ранее договоренностей на высшем уровне. "Подтвержден настрой на укрепление внешнеполитической координации между Москвой и Эр-Риядом на различных международных площадках", - отметили в МИД.