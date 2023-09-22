Лавров заявил о поддержке Россией усилий Судана по нормализации обстановки в стране

Глава МИД РФ подчеркнул необходимость прекращения вооруженного противостояния и решения всех спорных вопросов путем переговоров

ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Россия поддерживает усилия властей Судана по стабилизации обстановки в стране, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с председателем Суверенного совета Судана Абдель Фаттахом аль-Бурханом.

"Очень рад вас видеть. Сегодня хорошая возможность обменяться мнениями о том, как мы будем отношения развивать. И, конечно, мы поддерживаем ваши усилия по нормализации обстановки в Судане", - сказал Лавров на встрече, которая прошла на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

В ходе беседы, как проинформировали в МИД РФ по итогам встречи, "значительное внимание было уделено ситуации, сложившейся в Судане в результате продолжающихся боевых действий между подразделениями регулярной армии и сил быстрого реагирования". "С российской стороны подчеркнута необходимость прекращения вооруженного противостояния и решения всех спорных вопросов путем переговоров", - указали в министерстве.

Собеседники рассмотрели различные аспекты дальнейшего развития традиционно дружественных российско-суданских отношений и подтвердили готовность к укреплению внешнеполитической координации в ООН и на других площадках по актуальной международной и региональной проблематике, уточнили на Смоленской площади.