22 сентября, 00:07
Генассамблея ООН

Лавров встретился с генсеком ООН на полях Генассамблеи

Валерий Шарифулин/ ТАСС
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин ранее сообщал, что министр иностранных дел России обсудит с Антониу Гутерришем вопросы выполнения стамбульских договоренностей, касающиеся экспорта российского продовольствия и удобрений

ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит в Нью-Йорке встречу с генсеком ООН Антониу Гутерришем на полях недели высокого уровня Генассамблеи.

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Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин ранее заявил журналистам, что на встрече Лавров обсудит с Гутерришем вопросы выполнения стамбульских договоренностей, касающиеся экспорта российского продовольствия и удобрений.

Лавров 21 сентября встретился с председателем руководящего совета Йемена, главами МИД Египта, Таиланда, Кубы, Бразилии, Саудовской Аравии, Мали, Буркина-Фасо, Пакистана и главой Суверенного совета Судана. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияГенассамблея ООНГутерриш, Антониу
© Информационное агентство ТАСС
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