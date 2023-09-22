Лавров встретился с генсеком ООН на полях Генассамблеи

ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит в Нью-Йорке встречу с генсеком ООН Антониу Гутерришем на полях недели высокого уровня Генассамблеи.
Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин ранее заявил журналистам, что на встрече Лавров обсудит с Гутерришем вопросы выполнения стамбульских договоренностей, касающиеся экспорта российского продовольствия и удобрений.
Лавров 21 сентября встретился с председателем руководящего совета Йемена, главами МИД Египта, Таиланда, Кубы, Бразилии, Саудовской Аравии, Мали, Буркина-Фасо, Пакистана и главой Суверенного совета Судана.