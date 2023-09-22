22 сентября, 00:07 Генассамблея ООН Лавров встретился с генсеком ООН на полях Генассамблеи

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш © Валерий Шарифулин/ ТАСС