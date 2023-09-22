22 сентября, 00:08,
обновлено 22 сентября, 00:31
Военная операция на Украине

В посольстве РФ заявили о готовности США поставлять Украине самое опасное оружие

Анатолий Бочинин/ ТАСС
© Анатолий Бочинин/ ТАСС

В дипмиссии отметили, что Соединенные Штаты идут на такие меры ради контрнаступления

ВАШИНГТОН, 22 сентября. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов готова поставлять Украине самые опасные вооружения с целью "поддержать на плаву провалившееся контрнаступление". Об этом говорится в заявлении посольства РФ в Вашингтоне, опубликованном в четверг в Telegram-канале.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Обратили внимание на очередной пакет американской помощи Украине. Постоянная накачка Вашингтоном своих клиентов в Киеве оружием и деньгами давно никого не удивляет. Администрация США не могла вернуть домой подопечного, уничтожающего собственный народ и покорно ведущего войну по доверенности против нашей страны, без утешительных подарков. Здесь готовы поставлять украинцам все что угодно, любую, самую опасную продукцию военного назначения. Лишь бы дать возможность хоть как-то поддержать на плаву провалившееся контрнаступление", - отметили российские дипломаты.

По их словам, "своих задач ВСУ не добились, понеся огромные потери в живой силе и технике". Они отметили, что это признают и большинство американских экспертов.

"Призываем Вашингтон осознать бесперспективность безостановочной передачи пакетов помощи киевскому режиму. Усилия Запада не в состоянии изменить ситуацию на земле. Зато приведут к дальнейшему затягиванию конфликта, новым жертвами и разрушениям. СВО будет продолжена до полного достижения заявленных целей", - заключили в посольстве.

Ранее вашингтонская администрация сообщила о решении направить Украине пакет военной помощи на сумму $325 млн со снарядами для систем противовоздушной обороны и кассетными боеприпасами. С начала российской СВО Вашингтон предоставил Киеву более $43,9 млрд военной помощи. 

Теги:
УкраинаСШАРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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