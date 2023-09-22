22 сентября, 01:54,
обновлено 22 сентября, 02:35

Лавров призвал Гутерриша не втягивать ООН в политизированные инициативы по Украине

Пресс-служба МИД РФ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© Пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел России указал генсеку ООН на недопустимость использования в ооновских документах двойных стандартов применительно к различным территориям

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал генсека ООН Антониу Гутерриша предотвращать втягивание представителей ооновских структур в политизированные инициативы по Украине. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам переговоров сторон на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН.

Читайте также
Лавров и Гутерриш обсудили конфликт на УкраинеЛавров заявил, что эгоистичная политика Запада создает угрозы безопасности в АТР

"В центре внимания традиционно были наиболее острые международные проблемы, а также различные аспекты сотрудничества России и ООН", - указали в министерстве. "В адрес Гутерриша обращен призыв предотвращать втягивание представителей ооновских структур в политизированные инициативы в контексте украинского кризиса", - подчеркнули в МИД.

 

"Министр обратил внимание генсекретаря на продолжающиеся нарушения США своих обязательств по Соглашению о Центральных учреждениях ООН от 1947 года, включая отказы в выдаче виз дипломатам из России и ряда других стран для участия в мероприятиях по ооновской линии, - говорится в сообщении МИД РФ. - [Лавров] вновь отметил, что сложившаяся ситуация диктует необходимость скорейшего запуска Гутерришем процедуры арбитража против Соединенных Штатов, о чем неоднократно говорилось в профильных резолюциях Генассамблеи ООН".

Как сообщили на Смоленской площади, собеседниками также "подробно обсуждалась тематика реформирования ООН в целях ее адаптации к современным реалиям с акцентом на инициативу Гутерриша "Наша общая повестка". "Министр отметил важность учета всего спектра мнений государств - членов ООН при реализации любых реформенных начинаний и безальтернативность сохранения межправительственной природы всемирной организации при уважении "разделения труда" между ее главными органами", - указали во внешнеполитическом ведомстве РФ.

На Смоленской площади добавили, что Россия примет самое активное участие в соответствующих дискуссиях в рамках "Саммита будущего" в сентябре 2024 года, в том числе в работе над его итоговым документом - "Пактом для будущего".

 

Лавров также указал Гутерришу на недопустимость использования в ооновских документах двойных стандартов применительно к различным территориям. "Министр в очередной раз подчеркнул необходимость неукоснительного соблюдения руководством ООН и всеми без исключения сотрудниками всемирной организации принципов беспристрастности и равноудаленности, зафиксированных в статье 100 Устава ООН, - отметили в дипведомстве. - Лавров также указал на недопустимость использования в ооновских статистических и иных документах двойных стандартов применительно к различным территориям". 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияГутерриш, Антониу
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация