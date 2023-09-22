Путин: в РФ высоко ценят вклад главы Туркмении в углубление партнерства между странами

Президент России отметил, что рассчитывает на продолжение конструктивного диалога с Сердаром Бердымухамедовым

АШХАБАД, 22 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил своего туркменского коллегу Сердара Бердымухамедова с днем рождения. Текст поздравления приводит официальная газета "Нейтральный Туркменистан".

"В России высоко ценят Ваш личный вклад в развитие отношений углубленного стратегического партнерства между нашими странами, плодотворного сотрудничества на всех направлениях. Рассчитываю на продолжение нашего конструктивного диалога и тесной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня на благо наших дружественных народов, в интересах обеспечения безопасности и стабильности в Центральной Азии и Каспийском регионе", - написал российский лидер.

Путин пожелал Бердымухамедову крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности.

Бердымухамедов 22 сентября празднует 42-летие.