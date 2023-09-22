22 сентября, 02:56

Мишустин: укрепление сотрудничества Туркмении и России отвечает интересам обоих стран

Председатель правительства РФ поздравил с днем рождения президента Туркмении

АШХАБАД, 22 сентября. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поздравил президента Туркмении Сердара Бердымухамедова с днем рождения. Текст его поздравления приводит официальная газета "Нейтральный Туркменистан".

"Во исполнение решений, принятых на высшем уровне, поступательно расширяется торгово-экономическое, инвестиционное, научно-техническое и культурно-гуманитарное сотрудничество, успешно реализуются совместные проекты в энергетике, промышленности и транспортно-логистической сфере. Убежден, что дальнейшее укрепление многопланового взаимодействия, создание благоприятных предпосылок для запуска новых совместных инициатив в полной мере отвечают интересам России и Туркменистана", - написал Мишустин.

Он с теплотой вспомнил свой январский визит в Ашхабад. "Еще раз выражаю признательность за радушный прием российской делегации. Буду рад продолжению нашего откровенного и конструктивного общения. Буду рад продолжению нашего откровенного и конструктивного общения. Желаю вам, уважаемый Сердар Гурбангулыевич, крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в ответственной государственной деятельности", - добавил председатель правительства РФ.

Бердымухамедов в пятницу празднует свое 42-летие. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичТуркменияРоссияБердымухамедов, Сердар Гурбангулыевич
© Информационное агентство ТАСС
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