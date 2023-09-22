Матвиенко выразила уверенность в нерушимости дружбы России и Туркмении

Председатель Совета Федерации надеется на углубление сотрудничества с республикой

АШХАБАД, 22 сентября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко надеется на углубление сотрудничества с Туркменией. В своем поздравлении президенту республики Сердару Бердымухамедову по случаю его дня рождения она также выразила уверенность в нерушимости дружбы двух стран.

"Вы заслужили репутацию ответственного и компетентного руководителя, волевого человека с твердыми принципами и убеждениями. Целеустремленность, преданность Родине и высоким идеалам помогают вам принимать верные решения на высшем государственном посту. Вы многое делаете для уверенного продвижения страны по пути процветания и прогресса. <...> Уверена в нерушимости дружбы России и Туркменистана и надеюсь на углубление плодотворного, взаимовыгодного и конструктивного диалога", - написала она. Текст поздравления приводит официальная газета "Нейтральный Туркменистан".

Матвиенко отметила, что в Совфеде высоко ценят большой личный вклад Бердымухамедова в развитие двустороннего парламентского взаимодействия как важной составляющей всего комплекса межгосударственных отношений и заинтересованы в дальнейшем расширении диалога законодателей во имя благополучия братских народов наших стран.

По мнению спикера Совфеда, итогом первого официального зарубежного визита Бердымухамедова в РФ в июне 2022 года стало продолжение курса на укрепление стратегического партнерства в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной областях и в сфере безопасности. "Это важное событие в политической жизни России и Туркменистана стало подтверждением доверительных отношений двух государств", - отметила она.

Матвиенко пожелала туркменскому лидеру осуществления всех личных и профессиональных планов, воплощения в жизнь ярких идей, а также чтобы поддержка семьи и близких вдохновляла на достижение новых вершин.

Бердымухамедов в пятницу празднует свое 42-летие.