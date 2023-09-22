ЦИК и Россотрудничество в октябре проведут международный обучающий семинар

Он пройдет с 1 по 6 октября

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия РФ (ЦИК РФ) и Россотрудничество с 1 по 6 октября проведут обучающий семинар для молодых членов комиссий из 30 стран. Об этом сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

"С 1 по 6 октября совместно с Россотрудничеством мы проведем обучение для молодых членов комиссий из 30 стран. Процесс идет, и он будет идти, мы не изолированы, к нам тянутся все", - сказала Памфилова на просветительском онлайн-марафоне ЦИК России и общества "Знание" "Выборы в России: история и современность", приуроченном к 30-летию избирательной системы РФ.

По словам Памфиловой, хотя некоторые западные страны прекратили общение в ЦИК РФ, комиссия сохраняет контакты с более 100 странами.