В МИД РФ вызовут посла Болгарии

Причиной стала высылка священников РПЦ из Болгарии, отметила посол России в Софии Элеонора Митрофанова

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Посол Болгарии в Москве Атанас Крыстин будет вызван в МИД РФ в связи с высылкой священников Русской православной церкви (РПЦ) из этой страны.

Об этом сообщила посол России в Софии Элеонора Митрофанова в эфире телеканала "Россия-24".

"Какие-то действия, конечно, будут. В первую очередь - вызовут посла, с ним будет определенный разговор", - сказала дипломат, комментируя вопрос о возможных ответных мерах Москвы по дипломатической линии в связи с выдворением из Болгарии представителей РПЦ.

При этом она отметила, что "зеркальные действия в отношении Болгарской православной церкви в Москве никто предпринимать не будет". "Мы же не варвары", - добавила Митрофанова.