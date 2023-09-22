Екатерину Прокопьеву переизбрали спикером Архангельского областного собрания

Из 47 депутатов 36 мандатов по одномандатным округам и единому избирательному округу получила "Единая Россия", 4 - ЛДПР, по 3 - КПРФ и "Справедливая Россия - За правду", 1 - "Новые люди"

АРХАНГЕЛЬСК, 22 сентября. /ТАСС/. Депутаты Архангельского областного собрания на первой сессии нового созыва переизбрали Екатерину Прокопьеву председателем регионального парламента, передает корреспондент ТАСС.

"Подано следующее количество голосов: Алексей Макаров - один голос, Екатерина Прокопьева - 42 голоса, - сказал председатель счетной комиссии Александр Федорков. - Таким образом, председателем Архангельского областного собрания восьмого созыва избрана Прокопьева Екатерина Владимировна".

Прокопьева была председателем областного собрания предыдущего созыва. На выборах в 2023 году избрана по одномандатному избирательному округу №24.

Из 47 депутатов 36 мандатов по одномандатным округам и единому избирательному округу получила "Единая Россия", 4 - ЛДПР, по 3 - КПРФ и "Справедливая Россия - За правду", 1 - "Новые люди". Состав областного собрания обновился более чем наполовину: 20 из 47 депутатов сохранили полномочия, 24 приступают к обязанностям в АОСД впервые, трое человек имеют опыт работы в предыдущих созывах.

Депутаты также выберут заместителей председателя, утвердят перечень комитетов и их глав, а также представителя в Совете Федерации.

В ходе заседания стало известно, что заместителями председателя Архангельского областного собрания избраны Александр Король и Игорь Чесноков. Оба представляют партию "Единая Россия". Чесноков работал в этой должности в предыдущем созыве, Король представляет интересы жителей Ненецкого автономного округа в заксобрании области. В заксобрании сформировано десять комитетов, избраны их главы.