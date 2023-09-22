22 сентября, 09:30,
обновлено 22 сентября, 09:59

Песков сообщил, что Москва и Минск начеку из-за угроз, которые могут исходить от Варшавы

Пресс-секретарь президента РФ назвал Польшу достаточно агрессивной страной

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Россия и Белоруссия учитывают угрозы, которые могут исходить от Польши - агрессивной страны, не гнушающейся подрывной деятельности. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Что касается вооружения Польши, то, действительно, соседство с Польшей не самое комфортное для наших белорусских товарищей. Страна достаточно агрессивная, не гнушается подрывной деятельности, вмешательства во внутренние дела [других государств]", - сказал представитель Кремля.

"Но и наши белорусские друзья и союзники, и мы начеку на фоне тех потенциальных угроз, которые от Польши могут исходить", - подчеркнул Песков.

Он отметил, что Москва и Минск продолжают работу по разработке концепции безопасности двух стран.

Подготовку такого документа ранее анонсировал президент РФ Владимир Путин. По его словам, в концепции планируется отразить основополагающие задачи взаимодействия России и Белоруссии на фоне растущей напряженности на их внешних границах и развязанной против них санкционной и информационной войн.

Ранее на этой неделе председатель Совета министров Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава больше не поставляет Киеву никакого вооружения. По его словам, Польша сейчас приобретает современное вооружение для собственной армии и уже сделала большие заказы. 

Теги:
БелоруссияРоссияПольшаПесков, Дмитрий Сергеевич
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