Песков заявил, что разговора с Эрдоганом пока нет в графике Путина

При необходимости беседа может быть быстро организована, отметил представитель Кремля

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пока не планирует проводить телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, но при необходимости беседа может быть быстро организована. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Точной даты разговора тоже нет, пока в графике его нет, но вы знаете, что между Путиным и Эрдоганом разговоры согласовываются за считанные часы. Поэтому здесь проблемы никакой не будет", - сказал Песков.

Говоря о перспективах возобновления зерновой сделки, Песков заметил, что в части исполнения российских условий таковых нет. "Нет, пока подвижек нет", - сообщил пресс-секретарь президента.

Ранее Эрдоган в интервью турецким СМИ в Нью-Йорке заявил, что хочет обсудить с Путиным вопрос возобновления зерновой сделки, так как считает это реалистичным сценарием.

Действие зерновой сделки - заключенного в июле 2022 года соглашения о коридоре для судов с украинским зерном - прекратилось с 18 июля. РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении относительно продления этих договоренностей.

Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН. Российский лидер неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки нуждающимся странам - так и не была реализована. Тем не менее в Москве заявили, что готовы незамедлительно вернуться к соглашению, однако оно должно быть реализовано в части, касающейся России.