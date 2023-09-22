Ивана Новикова избрали членом Совета Федерации от архангельского заксобрания

Новиков представляет партию "Единая Россия"

АРХАНГЕЛЬСК, 22 сентября. /ТАСС/. Депутаты Архангельского областного собрания избрали членом Совета Федерации депутата регионального парламента Ивана Новикова, передает корреспондент ТАСС.

"42 депутата "за", решение принято", - сказала председатель областного собрания Екатерина Прокопьева, подводя итоги голосования.

Новиков представляет партию "Единая Россия", в предыдущем созыве заксобрания был председателем комитета по развитию институтов гражданского общества, молодежной политике и спорту. Окончил Поморский государственный университет им. М. В. Ломоносова по специальности "социальная работа" (2009 год). Трудовую деятельность начал в 2002 году специалистом по работе с молодежью отдела по делам женщин, семьи, молодежи и местному самоуправлению в администрации Шенкурского района Архангельской области. С 2015 года был пресс-секретарем губернатора Архангельской области, с 2017 года возглавлял департамент пресс-службы и информации администрации губернатора Архангельской области и правительства Архангельской области. В 2018 году был избран депутатом Архангельского областного собрания депутатов.

На выборах 10 сентября 2023 года в Архангельское областное собрание из 47 депутатов 36 мандатов по одномандатным округам и единому избирательному округу получила "Единая Россия", 4 - ЛДПР, по 3 - КПРФ и "Справедливая Россия - за правду", 1 - "Новые люди". Состав областного собрания обновился более чем наполовину: 20 из 47 депутатов сохранили полномочия, 24 приступают к обязанностям в заксобрании впервые, трое человек имеют опыт работы в предыдущих созывах.