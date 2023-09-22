Виталий Хоценко вступил в должность губернатора Омской области

За Хоценко проголосовало 76,33% избирателей

ОМСК, 22 сентября. /ТАСС/. Избранный губернатор Омской области Виталий Хоценко официально вступил в должность, передает корреспондент ТАСС. Церемония прошла в Омской филармонии.

"Клянусь при осуществлении полномочий губернатора Омской области неукоснительно соблюдать Конституцию Российской Федерации и Устав Омской области, федеральные и областные законы, обеспечивать и защищать права и свободы человека и гражданина, все свои силы и знания отдать на благо населения Омской области и Российской Федерации", - сказал Хоценко.

29 марта президент РФ Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Омской области Александра Буркова и назначил врио руководителя региона Виталия Хоценко, который ранее возглавлял правительство Донецкой Народной Республики. Досрочные выборы главы региона прошли 9 и 10 сентября. За Хоценко, которого выдвинула "Единая Россия", проголосовало 76,33% принявших участие в голосовании избирателей.

Хоценко закончил в 2008 году социологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, учился в Сингапурском институте маркетинга ("бизнес-менеджмент"), прошел переподготовку в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по специальности "государственное регулирование экономики". Выпускник четвертого потока "школы губернаторов".

С 2013 по 2019 годы занимал пост министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края, с сентября 2019 года перешел на пост директора департамента региональной промышленной политики и проектного управления Министерства промышленности и торговли РФ, где курировал взаимодействие с регионами. С 8 июня 2022 года по 29 марта 2023 года был председателем правительства Донецкой Народной Республики.