По словам председателя движения "Мы вместе с Россией", отбита атаку украинской армии у населенного пункта Заветное Желание

МЕЛИТОПОЛЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Российские силы отбили на времевском направлении атаку украинской армии у населенного пункта Заветное Желание и взяли несколько опорных пунктов противника. Об этом сообщил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"У нас есть успехи на времевском направлении. Несмотря на кратное преимущество противника, наши ребята пошли в контратаки, продвинулись на несколько сот метров в районе населенного пункта Заветное Желание, отбив атаки на него, ВСУ не смогли ни зайти, ни закрепиться. По долине реки Мокрые Ялы наши тоже продвинулись, взяли несколько опорных пунктов противника", - сказал он.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ за это время потеряли 71,5 тыс. военнослужащих, 543 танка и почти 18 тыс. бронемашин разного класса. По словам главы государства, украинское контрнаступление не имеет результатов.