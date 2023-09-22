Путин обсудил с Совбезом отношения с ближайшими соседями

В частности, президент России обсудил вопросы безопасности в регионе

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности (СБ) обсудил отношения с ближайшими соседями - партнерами РФ, в том числе вопросы безопасности в регионе.

"Поговорим с вами сегодня о ситуации, связанной с развитием отношений с нашими ближайшими соседями, партнерами. Объем работы у нас большой, здесь много всяких составляющих: экономика, вопросы гуманитарного сотрудничества, безопасности в регионе", - сказал глава российского государства, открывая совещание.

"Начнем с вопросов безопасности", - добавил Путин и передал слово директору ФСБ Александру Бортникову.

В совещании также приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель Администрации президента РФ Антон Вайно, секретарь СБ Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин и специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.