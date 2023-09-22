Новым генконсулом России в Гонконге назначили Анатолия Каргаполова

Он уже приступил к исполнению своих обязанностей

ГОНКОНГ, 22 сентября. /ТАСС/. Новый генеральный консул России в специальных административных районах КНР Гонконге и Макао Анатолий Каргаполов прибыл в Гонконг и приступил к работе. Об этом говорится в сообщении на странице генерального консульства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"20 сентября 2023 года генеральный консул Российской Федерации в специальных административных районах КНР Гонконг и Макао Анатолий Каргаполов прибыл в Гонконг и приступил к исполнению своих обязанностей", - сказано в заявлении.

Каргаполов находится на дипломатической службе с 1998 года. В разные годы он работал в таких странах, как Индия, США и Швеция. С 2019 по 2023 год занимал должность заместителя директора Департамента кадров МИД РФ.