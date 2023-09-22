Глава МИД Палестины посетит Москву в ближайшее время

Стороны обсуждают даты, сообщил посол в России Абдель Хафиз Нофаль

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики намерен в ближайшее время посетить Москву с рабочим визитом, стороны обсуждают даты. Об этом заявил ТАСС палестинский посол в Москве Абдель Хафиз Нофаль.

"Визит состоится. Мы договаривались с министерством иностранных дел России, что он должен приехать в Москву в конце этого месяца, но это еще будет обсуждаться после возвращения [главы МИД РФ Сергея] Лаврова из Нью-Йорка", - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.