Посол заявил, что палестино-израильский конфликт грозит обернуться религиозной войной

Абдель Хафиз Нофаль подчеркнул, что такое развитие событий будет опасно не только для палестинцев и израильтян, но и для всего мира

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Конфликт Палестины и Израиля крайне опасен, поскольку может перерасти в религиозную войну. Об этом заявил ТАСС палестинский посол в Москве Абдель Хафиз Нофаль.

"Мы думаем, что ситуация вокруг Палестины, несет большую опасность, чем ситуация с Украиной. Потому что если международное сообщество не предпримет что-то, чтобы остановить израильскую политику, если оно не будет настаивать на принципе двух государств, то это грозит обернуться религиозной войной. И никто к этому не готов. Как заявил президент Палестины [Махмуд Аббас] на Генассамблее ООН, если религиозная война начнется, ее никто не сможет остановить", - сказал дипломат.

Он подчеркнул, что такое развитие событий будет опасно не только для палестинцев и израильтян, но и для всего мира. Нофаль добавил, что сейчас ситуация вокруг Палестины крайне обострена. "И мы думаем, что настало время, чтобы ООН созвала мирную международную конференцию по Ближнему Востоку и чтобы она установила устойчивый мир в регионе", - заключил он.

Ранее палестинский лидер Махмуд Аббас, выступая на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, призвал всемирную организацию выполнить свои обязательства перед палестинцами и призвал к организации мирной конференции по Ближнему Востоку с участием всех заинтересованных сторон для решения палестинского вопроса на основе ооновских резолюций.