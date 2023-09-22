Косачев назвал процедуру арбитража единственной возможностью оспорить визовую политику США

Такая процедура предусмотрена разделом 21 соглашения 1947 года между США и ООН относительно месторасположения центральных учреждений организации, добавил вице-спикер Совета Федерации

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Только процедура арбитража между ООН и США может оспорить зловредную визовую политику Вашингтона, который то не выдает визы, то ограничивает передвижение участников Генассамблеи ООН. Такое мнение выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, комментируя ситуацию с выдачей российским журналистам, сопровождающим министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в ООН, виз с ограничениями на передвижение в 40 км от центра Нью-Йорка.

"Единственной возможностью оспорить зловредную визовую политику США является возбуждение процедуры арбитража между ООН и США, которая предусмотрена разделом 21 соглашения [1947 года между США и ООН относительно месторасположения центральных учреждений организации]. Спор будет рассматриваться тремя арбитрами, один из которых назначается генеральным секретарем ООН, другой - государственным секретарем США, а третий выбирается совместно обеими сторонами либо председателем Международного суда ООН", - написал сенатор в своем телеграм-канале.

Он отметил, что Россия в официальном порядке требует от ООН запустить этот механизм с декабря 2021 года. По словам Косачева, для возбуждения арбитража есть все юридические основания, но пока не хватает только смелости и политической воли генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. "Сможет ли он это сделать, узнаем в самое ближайшее время", - добавил парламентарий.

Он подчеркнул, что американцам не нравится независимая внешняя политика России, в частности по Украине, потому президент США издал указ, запрещающий российским должностным лицам въезд на территорию США, "практика применения которого противоречит международным обязательствам страны пребывания штаб-квартиры ООН". "Налицо ситуация, когда акт меньшей юридической силы, а именно указ президента США, противоречит акту более высокой юридической силы", - написал вице-спикер Совфеда.

Сенатор отметил, что ООН и прилегающие к ней районы находятся вне американской юрисдикции. "Власти США не имеют права препятствовать доступу членов национальных делегаций, которые направляются в ООН для участия в мероприятиях. Но практика применения указа президента США нарушает международное право", - констатировал Косачев.

О визах

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Россия доведет до сведения ООН ситуацию с выдачей США виз российским журналистам, сопровождающим министра иностранных дел РФ на Генассамблее ООН. Данные визы предусматривают ограничения на передвижение в 40 км от центра Нью-Йорка.

В предыдущие годы представителям российских СМИ выдавалась журналистская виза типа I. В этот раз американское консульство выдало визу типа C2, которая позволяет совершать поездки в Соединенные Штаты "с целью немедленного и непрерывного транзита в штаб-квартиру Организации Объединенных Наций". На практике это означает, что представители российской прессы не смогут, например, посетить для интервью Вашингтон.