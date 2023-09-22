Хоценко назначил сенатором от Омской области замглавы Сириуса

На этом посту Иван Евстифеев сменил Елену Мизулину

ОМСК, 22 сентября. /ТАСС/. Губернатор Омской области Виталий Хоценко после вступления в должность подписал указ о наделении полномочиями сенатора России - представителя от правительства региона заместителя главы федеральной территории Сириус Ивана Евстифеева. Документ опубликовали на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

"Постановляю наделить полномочиями сенатора Российской Федерации - представителя от правительства Омской области Евстифеева Ивана Александровича", - говорится в указе. Евстифеев сменил в верхней палате парламента Елену Мизулину.

Ранее Хоценко в список кандидатов в Совет Федерации помимо Евстифеева включал главврача омского медико-хирургического центра Вадима Бережного и учительницу средней школы Юлию Чехлову. Выборы губернатора Омской области прошли 9-10 сентября. Хоценко набрал более 76% голосов.

Евстифеев родился в Таре Омской области. Имеет два высших образования - в области психологии и юриспруденции. С декабря 2017 года был главным федеральным инспектором по Омской области аппарата полпреда президента в Сибирском федеральном округе, в феврале 2022 года назначен заместителем главы Сириуса.