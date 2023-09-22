Матвиенко: "кривые западные ценности" никогда не приживутся в российском обществе

Председатель Совета Федерации убеждена, что на Западе все понимают, что невозможно победить Россию в СВО военным путем и тем оружием, "которое они собрали со всех стран НАТО"

ДЕРБЕНТ, 22 сентября. /ТАСС/. Запад предпринимал и продолжает предпринимать попытки изменить культурный код России, но кривые западные ценности никогда не приживутся в РФ. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Они (страны Запада - прим. ТАСС) делали и делают сейчас все, чтобы подорвать наши духовные и нравственные ценности, перекодировать наш культурный код, но и это у них никогда не получится. Никогда кривые западные ценности не приживутся в нашем обществе", - сказала спикер Совфеда на пленарном заседании IX Парламентского форума "Историко-культурное наследие России".

"Думаю, что мы и дальше вместе будем все для этого делать. Такую страну, как Россия, никому невозможно победить", - продолжила она.

Матвиенко убеждена, что на Западе все понимают, что невозможно победить Россию в специальной военной операции военным путем и тем оружием, "которое они собрали со всех стран НАТО".

"Сегодня нам пришлось вступить в новую схватку с последователями нацистов. И нет никаких сомнений, что и в этот раз мы разобьем врагов России, и победа будет за нами. На фронте страну защищают наши герои, а за их спинами стоит крепкий надежный тыл в лице матерей, жен, дочерей", - сказала председатель верхней палаты парламента.