Лавров на встрече Группы друзей в защиту Устава ООН указал на пагубность санкций

В своем выступлении министр иностранных дел акцентировал внимание на значимости заложенных в Уставе организации международно-правовых норм, включая принципы суверенного равенства государств и невмешательства в их внутренние дела, для успешного продвижения по пути к построению справедливого полицентричного миропорядка

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече Группы друзей в защиту Устава ООН указал на взаимосвязь между западными санкциями и усугублением продовольственного кризиса в мире. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам 4-й министерской встречи на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"[Лавров] подверг критике линию западных стран на задействование неоколониальных практик, включая односторонние ограничительные меры в отношении проводящих самостоятельный внешнеполитический курс государств. Указал на взаимосвязь санкционных механизмов с усугублением продовольственного кризиса в мире и откатом в реализации Целей устойчивого развития", - сообщили в министерстве.

Как отметили в дипведомстве, в своем выступлении Лавров акцентировал внимание на значимости заложенных в Уставе организации международно-правовых норм, включая принципы суверенного равенства государств и невмешательства в их внутренние дела, для успешного продвижения по пути к построению справедливого полицентричного миропорядка.

По итогам мероприятия принята общеполитическая декларация, а также тематические документы по неоколониальным практикам, односторонним принудительным мерам и продовольственной безопасности, добавили в МИД РФ.