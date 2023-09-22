Лавров обсудил на полях ГА ООН с главой МИД Венгрии ситуацию на Украине

Глава МИД РФ и Петер Сийярто также затронули вопросы реализации проекта сооружения двух новых энергоблоков на АЭС "Пакш"

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Главы МИД России и Венгрии Сергей Лавров и Петер Сийярто обсудили на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН реализацию проекта сооружения двух новых энергоблоков на АЭС "Пакш", а также ситуацию на Украине.

"Отмечен конструктивный характер прагматичного российско-венгерского взаимодействия в различных областях. Выделены важность реализации проекта сооружения силами госпорпорации "Росатом" двух новых энергоблоков на АЭС "Пакш", а также сотрудничества в сфере экспорта российских углеводородов, - говорится в сообщении МИД РФ. - Состоялся обмен мнениями по ключевым вопросам деятельности ООН и актуальным международным проблемам, включая ситуацию на Украине".