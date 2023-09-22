МИД РФ призвал США немедленно ратифицировать ДВЗЯИ

Россия привержена мораторию на ядерные испытания и останется на этой позиции, если другие страны будут его соблюдать, заявил замглавы ведомства Сергей Вершинин

ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Россия призывает США принять немедленные шаги по ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин на конференции по содействию вступлению в силу ДВЗЯИ.

"США вполне могли бы стать локомотивом в деле превращения ДВЗЯИ в юридически обязывающий международно-правовой инструмент и подать соответствующий пример. Поэтому призываем американское правительство пересмотреть свои подходы и безотлагательно предпринять все необходимые шаги для ратификации ДВЗЯИ", - сказал он.

"Свой призыв мы обращаем также к остальным семи странам, от которых зависит вступление ДВЗЯИ в силу: подписать и ратифицировать его как можно скорее. Каждое из этих государств несет свою долю ответственности за судьбу договора", - добавил замминистра.

По его словам, у США нет права обсуждать приверженность РФ мораторию на ядерные испытания, пока они не ратифицировали договор.

"Убеждены, что у страны, которая сама не собирается ратифицировать ДВЗЯИ, нет ни формальных, ни моральных оснований и права даже обсуждать вопросы приверженности договору других государств", - сказал он.

Дипломат также подчеркнул, что отказ США в 2018 году от ратификации документа стал "явно дестабилизирующим событием". "Вместо того, чтобы не на словах, а на деле пересмотреть свое негативное решение, американская администрация пытается бросить тень на другие государства, включая Россию, обвиняя их в деструктивных действиях в отношении договора", - добавил он.

Приверженность России мораторию на ядерные испытания

РФ привержена мораторию на ядерные испытания и останется на этой позиции, если другие страны будут его соблюдать, заявил Вершинин.

"В начале 1990-х годов Россия объявила добровольный мораторий на ядерные испытания и соблюдает его до сих пор. Намерены и впредь поступать таким образом, при том условии, что аналогично себя будут вести другие ядерные государства", - сказал Вершинин.

Высокопоставленный дипломат также указал на очевидность того, что "добровольные моратории на ядерные испытания при всей их значимости не могут компенсировать нерешенность главной задачи - вступления Договора в силу". "Односторонние меры также не могут быть заменой международным обязательствам по Договору", - добавил он.

"В заключение хотел бы подтвердить приемлемость для Российской Федерации заключительной декларации нашей конференции, включая содержащийся в тексте перечень мер по содействию вступления Договора в силу. Будем активно содействовать их практической реализации", - подытожил Вершинин.

ДВЗЯИ был одобрен Генеральной Ассамблеей ООН 24 сентября 1996 года. Он запрещает производить испытательные взрывы ядерных зарядов, а также ядерные взрывы в мирных целях. Запрет распространяется на все сферы (в атмосфере, в космосе, под водой и под землей) и носит абсолютный и всеобъемлющий характер. Договор не вступил в силу, поскольку его не ратифицировали США, Египет, Израиль, Иран и Китай и не подписали Индия, КНДР и Пакистан.