22 сентября, 16:46,
обновлено 22 сентября, 17:04
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Глава МИД Азербайджана на встрече с Лавровым извинился за гибель миротворцев РФ

Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов начал встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях Генеральной ассамблеи ООН с извинений за гибель российских миротворцев в Карабахе. Об этом сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Читайте также
Прекращение огня и подготовка переговоров. Что происходит вокруг Карабаха

"Встреча Сергея Лаврова с главой МИД Азербайджана в ООН началась со слов извинений официального Баку в связи с гибелью российских миротворцев", - написала она.

Как сообщили 20 сентября в Минобороны РФ, автомобиль с российскими миротворцами подвергся обстрелу в Нагорном Карабахе во время их возвращения с наблюдательного поста. Все находившиеся в автомобиле военные погибли.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным принес извинения и выразил глубокие соболезнования по поводу трагической гибели в Карабахе военнослужащих российского миротворческого контингента. Он подчеркнул, что будет проведено тщательное расследование инцидента. 

Теги:
АзербайджанЛавров, Сергей ВикторовичАрменияРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация