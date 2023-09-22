Глава МИД Азербайджана на встрече с Лавровым извинился за гибель миротворцев РФ

Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов начал встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях Генеральной ассамблеи ООН с извинений за гибель российских миротворцев в Карабахе. Об этом сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Встреча Сергея Лаврова с главой МИД Азербайджана в ООН началась со слов извинений официального Баку в связи с гибелью российских миротворцев", - написала она.

Как сообщили 20 сентября в Минобороны РФ, автомобиль с российскими миротворцами подвергся обстрелу в Нагорном Карабахе во время их возвращения с наблюдательного поста. Все находившиеся в автомобиле военные погибли.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным принес извинения и выразил глубокие соболезнования по поводу трагической гибели в Карабахе военнослужащих российского миротворческого контингента. Он подчеркнул, что будет проведено тщательное расследование инцидента.