Небензя заявил, что председатель СБ ООН на заседании по Украине не соблюдал процедуры

По словам постпреда России при ООН, на прошедшем 20 сентября заседании президента Украины Владимира Зеленского поставили в список выступающих раньше членов Совбеза, что является нарушением

ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Председатель Совета Безопасности ООН обязан строго соблюдать процедуры органа, а не вести политическую полемику. Об этом заявил журналистам постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, комментируя нарушения правил на прошедшем заседании органа по Украине.

На прошедшем 20 сентября заседании президент Украины Владимир Зеленский был поставлен в список выступающих раньше членов СБ ООН. В начале заседания Небензя обратил внимание председателя, место которого занимал премьер Албании Эди Рама, на то, что, согласно правилам работы Совета Безопасности ООН, сначала должны выступать лидеры стран, входящих в Совбез, а Украина в его состав не входит. "То, что произошло на заседании по Украине, - то ли его плохо готовили его собственные коллеги, то ли он не хотел учиться. Он себя вел как представитель Албании, что недопустимо для человека, который сидит в кресле председателя. Он обязан соблюдать процедуры совета и не может позволить себе какую-то политическую полемику со своими коллегами по совету, если они поднимают вопросы по процедуре", - сказал Небензя.

Нарушения процедуры неоднократно происходили на заседаниях СБ ООН по Украине. В частности, когда кресло председателя занимали представители западных стран, Зеленскому разрешали выступить по видеосвязи несмотря на то, что по правилам работы совета лидеры государств должны лично присутствовать в зале.