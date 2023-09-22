Пушилин считает, что ограничением ввоза зерна Европа указала Киеву на его место

Отношения Украины с Европой стремительно ухудшаются, отметил врио главы ДНР

ДОНЕЦК, 22 сентября. /ТАСС/. Европейские соседи Украины запретами на ввоз зерна из страны "указали украинскому государству на его место". Отношения Киева с Европой стремительно ухудшаются, написал в своем Telegram-канале врио главы ДНР Денис Пушилин.

15 сентября Еврокомиссия решила не продлевать действие эмбарго на поставки зерна и других видов сельскохозяйственной продукции с Украины, но потребовала от Киева представить до 18 сентября план предотвращения рыночных искажений в странах ЕС. После этого Венгрия, Польша и Словакия объявили об одностороннем запрете на ввоз украинского зерна. В связи с этим Украина подала жалобу в ВТО и начала расследование против недружественных действий Венгрии, Польши и Словакии в торговой сфере.

"Мы становимся свидетелями стремительного ухудшения положения главной пешки на международной шахматной доске. Вот уже и встреч на Генассамблее [ООН] все меньше. Даже у [президента Польши Анджея] Дуды не нашлось времени в плотном графике. Позднее, правда, встреча состоялась при помощи посредников, но Польша выставила ряд условий: отзыв иска к ВТО и отказ от запретов на ввоз овощей и фруктов польского производства. Еще и в Конгрессе США выступить не позволили - пришлось довольствоваться лишь камерными встречами. Да, пока мы наблюдаем еще промежуточный этап, но тенденция уже понятна - украинскому "государству" указывают на его место", - написал Пушилин.

Он добавил, что "любовь до гроба" у Украины с соседями превратилась в "тяжелое состояние", в частности Варшава приняла решение прекратить поставки оружия Киеву.

"Казалось бы, нам можно порадоваться новостям о прекращении поляками поставок вооружения ВФУ. Но здесь необходимо учитывать следующие принципиальные моменты. Первое - поставляя вооружение, Варшава избавлялась от всякого хлама. Теперь пришло время восстанавливать арсеналы за счет новой техники и боеприпасов. Второе - польская территория, прежде всего, выступает в качестве транзитной территории для поставок западного вооружения. Если бы поляки запретили использовать аэродром в Жешуве для транспортных самолетов НАТО, а составы с танками и БТР не пускали на свои стальные магистрали, вот тогда можно было бы слегка расслабиться", - подчеркнул Пушилин.