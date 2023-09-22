Кабмин предложил денонсировать конвенцию Совета Европы по нацменьшинствам

Документ будет представлен президенту Владимиру Путину для дальнейшего внесения в Государственную думу.

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ предлагает президенту денонсировать Рамочную конвенцию Совета Европы о защите национальных меньшинств. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, документ опубликован.

Документ будет представлен президенту РФ Владимиру Путину для дальнейшего внесения в Государственную думу.

Россия вышла из Совета Европы в марте 2022 года. В заявлении указывалось, что "государства НАТО и Евросоюза последовательно превращают организацию в инструмент антироссийской политики, отказываясь от равноправного диалога и от всех принципов, на которых создавалась структура". Это было ответом на решение Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) о приостановке прав РФ в Комитете и Парламентской ассамблее СЕ "в связи с вооруженным вторжением на Украину".

В конце марта прошлого года КМСЕ принял резолюцию, определившую 16 марта 2022 года датой прекращения действия для России ратифицированных ей международных договоров. Представительство России при СЕ было закрыто 9 июля 2022 года, в посольстве РФ во Франции создана Группа по делам СЕ.

Россия присоединилась к Совету Европы в феврале 1996 года, при вступлении взяв на себя обязательства, среди которых присоединение к европейским конвенциям, передача учреждений пенитенциарной системы России под юрисдикцию Минюста (из МВД), принятие закона об альтернативной военной службе и признание юрисдикции Европейского суда по правам человека.

Рамочная конвенция о защите национальных меньшинств была подписана Россией 28 февраля 1996 года, ратифицирована - 21 августа 1998 года. Документ вступил в силу 1 декабря 1998 года.