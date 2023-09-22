Лавров обсудил с главой МИД Боливии взаимодействие республики с БРИКС

Глава МИД РФ и Рохелио Майта уделили внимание ключевым аспектам расширения политического диалога и сотрудничества в международных делах

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и его боливийский коллега Рохелио Майта на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН обсудили взаимодействие страны с БРИКС.

"Стороны подтвердили курс на дальнейшее укрепление многоплановых российско-боливийских связей. Особое внимание уделено ключевым аспектам расширения политического диалога и сотрудничества в международных делах, в первую очередь, на площадках ООН. Предметно обсуждены вопросы взаимодействия в торгово-экономической сфере, включая перспективы реализации взаимовыгодных инвестиционных проектов, возможности наращивания культурно-гуманитарных обменов, - говорится в сообщении российского дипведомства. - Также в ходе встречи были затронуты вопросы взаимодействия Боливии с БРИКС".

Ранее Лавров и президент Боливии Луис Арсе обсудили вопросы реализации заявки республики на присоединение к БРИКС.

XV саммит БРИКС проходил 22-24 августа в Йоханнесбурге под председательством ЮАР. Участники саммита договорились, что в состав объединения с 1 января 2024 года войдут Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. К следующему саммиту будет подготовлен новый список возможных членов объединения.