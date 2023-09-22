22 сентября, 17:55,
обновлено 22 сентября, 18:26

Баку заверил Лаврова в эффективности расследования гибели миротворцев РФ

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов отметил, что виновные понесут наказание, говорится в сообщении российского дипведомства

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН заверил, что расследование гибели военнослужащих Российского миротворческого корпуса в Карабахе дает свои результаты и виновные понесут наказание.

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В российском дипведомстве указали, что азербайджанская сторона "вновь принесла извинения России за трагическую гибель" российских миротворцев.

В МИД России отметили, что сторонами была обсуждена ситуация в регионе с упором на ее гуманитарную составляющую, и международные проблемы.  

Теги:
АзербайджанЛавров, Сергей ВикторовичРоссияГенассамблея ООНСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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