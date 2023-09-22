Баку заверил Лаврова в эффективности расследования гибели миротворцев РФ

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов отметил, что виновные понесут наказание, говорится в сообщении российского дипведомства

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН заверил, что расследование гибели военнослужащих Российского миротворческого корпуса в Карабахе дает свои результаты и виновные понесут наказание.

В российском дипведомстве указали, что азербайджанская сторона "вновь принесла извинения России за трагическую гибель" российских миротворцев.

В МИД России отметили, что сторонами была обсуждена ситуация в регионе с упором на ее гуманитарную составляющую, и международные проблемы.