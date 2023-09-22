Вершинин заявил о важности активного подключения ЛАГ к форматам урегулирования

Замглавы МИД РФ принял участие во втором раунде неформального интерактивного диалога по проблематике сотрудничества ООН - ЛАГ

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин на полях недели высокого уровня 78-й сессии Генассамблеи ООН подчеркнул важность более активного подключения Лиги арабских государств (ЛАГ) к различным международным форматам урегулирования. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

Как отметили в дипведомстве, Вершинин принял участие во втором раунде неформального интерактивного диалога (НИД) по проблематике сотрудничества ООН - ЛАГ. "Консультации с участием представителей стран - членов СБ ООН, арабской "тройки" (КСА, Алжир и Бахрейн), секретариатов ООН и ЛАГ проводятся на регулярной основе", - указали в министерстве.

"С российской стороны была подчеркнута важность более активного подключения ЛАГ к различным международным форматам урегулирования. Отдельно отмечалось позитивное значение возвращения Сирии в ЛАГ и восстановление полноценного участия страны - члена ООН в деятельности панарабской организации", - отметили на Смоленской площади.

Кроме того, стороны обсудили пути дальнейшего укрепления многоуровнего взаимодействия между ЛАГ и ООН "в интересах обеспечения мира и безопасности, прежде всего, в регионе Ближнего Востока и Северной Африки". "Подтверждалось, что развитие такого сотрудничества способствует достижению политико-дипломатического урегулирования региональных конфликтов, преодолению гуманитарных кризисов на основе принципов Устава ООН и ЛАГ, норм международного гуманитарного права", - подчеркнули в дипведомстве.