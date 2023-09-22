Небензя назвал абсурдной ситуацию с послом Франции в Нигере

По словам постпреда РФ при ООН, сложившаяся ситуация представляет собой "вопиющее нарушение суверенитета страны"

ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Ситуация, которая сложилась в связи с отказом посла Франции покидать Нигер, несмотря на требование властей, является абсурдной, заявил журналистам постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Она [ситуация] абсурдная, конечно, что тут говорить. Французы мотивируют это тем, что не признают эти власти, которые сейчас де-факто являются руководителями Нигера, но есть и другие страны, где тоже происходили известные события, где они де-факто признают эти власти. Они понимают, что это реальность, с которой надо считаться", - сказал он.

Глава российского диппредставительства также отметил, что сложившаяся ситуация представляет собой "вопиющее нарушение суверенитета страны".

В конце июля в Нигере группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума от власти. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Мятежники держат Базума под охраной в его резиденции.

25 августа военные заявили, что французский посол и его супруга должны покинуть Нигер в течение 48 часов. Дипломаты отказались подчиниться и остались в здании дипломатического представительства в Ниамее. МИД Франции заявил, что мятежники не имеют права требовать от посла покинуть страну, поскольку агреман (согласие на прием посла) выдают исключительно законные власти Нигера. 2 сентября столичный суд постановил выслать лишенного аккредитации посла Франции.

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с утверждением, что французского посла в Ниамее и весь персонал посольства фактически "взяли в заложники". По его словам, мятежники блокируют поставки продовольствия в здание диппредставительства, из-за чего дипломатам пришлось перейти на военные пайки. На вопрос журналистов о планах эвакуации президент ответил, что сотрудники посольства остаются в Нигере, "потому что Франция поддерживает демократию", и пообещал "сделать все, о чем договорится с законно избранным президентом Мохамедом Базумом".