Главы МИД РФ, Ирана и Турции проводят встречу в астанинском формате на полях ГА ООН

Как ожидается, позже Сергей Лавров и Хосейн Амир Абдоллахиян проведут отдельную встречу

ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Главы внешнеполитических ведомств РФ, Ирана и Турции Сергей Лавров, Хосейн Амир Абдоллахиян и Хакан Фидан проводят встречу в астанинском формате на полях мероприятий по линии Генассамблеи ООН.

Перед началом встречи Лавров и Абдоллахиян кратко пообщались тет-а-тет. Чуть позже к ним присоединился Фидан.

После совместного фотографирования министры приступили к переговорам без СМИ. Как ожидается, позже в пятницу главы МИД РФ и Ирана проведут отдельную встречу.

Чуть позже к главам внешнеполитических ведомств трех стран присоединился спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен.