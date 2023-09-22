22 сентября, 20:28

Небензя сообщил, что неформальное общение РФ с недружественными странами сохраняется

По словам российского постпреда при ООН, такое общение затрагивает "жизнь, дела и политику"

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Неформальный диалог с недружественными странами "о жизни, делах и политике" по-прежнему сохраняется. Об этом заявил журналистам постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Сохраняется", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Небензя отметил, что общение затрагивает "жизнь, дела и политику". "Его невозможно прервать, потому что Совет Безопасности [ООН] - бесконечный процесс, это не только заседания Совета, это выработка решений, которая происходит не в зале Совета. И на экспертном уровне, на уровне руководства это общение продолжается ежедневно, его невозможно прервать и прекратить", - добавил дипломат.

При этом он подчеркнул, что в европейском регионе есть страны, которые выполняют указания Брюсселя не поддерживать отношения с Россией. "Но и то люди поздравее умом среди многих европейских коллег, конечно, все это игнорируют", - резюмировал постпред РФ при ООН. 

Теги:
РоссияНебензя, Василий Алексеевич
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация