Россия представит в комитете Генассамблеи ООН резолюцию по ИКТ

В документе будет идти речь о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в военных целях, отметил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин

ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Россия представит в Первом комитете 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН проект резолюции в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), в том числе по противодействию их использования в военных целях. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, выступая на организованном российской делегацией мероприятии "25 лет дискуссий по вопросам безопасности в сфере использования ИКТ под эгидой ООН".

"Россия представит проект юбилейной резолюции в Первом комитете 78-сессии Генеральной Ассамблеи ООН, - сказал Вершинин. - Наш текст в большинстве своем основан на соответствующих резолюциях Генассамблеи за предыдущие годы, включает важные положения ежегодных докладов Рабочей группы [открытого состава по ИКТ], в частности по противодействию использованию потенциала информационно-коммуникационных технологий в военных целях, вредоносных скрытых возможностей продукции ИКТ".

"Документ принимает во внимание устремления международного сообщества к практическим шагам по укреплению безопасности в сфере ИКТ, которые должны обсуждаться в рамках Рабочей группы [открытого состава] в соответствии с ее мандатом", - отметил дипломат.

По его словам, "Россия является и продолжит быть ответственным и конструктивным участником процесса". "Мы по-прежнему готовы обсуждать все соответствующие инициативы государств в Рабочей группе <…> для предотвращения политизации", - заявил замглавы МИД РФ.