Главы МИД России, Ирана и Турции продолжат усилия по урегулированию в Сирии

Сергей Лавров, Хосейн Амир Абдоллахиян и Хакан Фидан акцентировали "востребованность мобилизации внешней помощи"

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Главы внешнеполитических ведомств РФ, Ирана и Турции Сергей Лавров, Хосейн Амир Абдоллахиян и Хакан Фидан подтвердили на встрече на полях сессии Генассамблеи ООН настрой продолжать усилия по содействию урегулированию в Сирии. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Проведен углубленный обмен мнениями о развитии ситуации в Сирийской Арабской Республике и вокруг нее с акцентом на задачи обеспечения устойчивой стабилизации в этой стране. В данном контексте подчеркнута ведущая роль астанинского формата и подтвержден настрой «тройки» государств-гарантов на продолжение консолидированных усилий по содействию комплексному урегулированию в Сирии на основе строгой приверженности принципам уважения ее суверенитета, единства и территориальной целостности", - отметили на Смоленской площади.

Как подчеркнули в министерстве, стороны акцентировали "востребованность мобилизации внешней помощи САР, в том числе в интересах ее постконфликтного восстановления и активизации возвращения на родину сирийских беженцев".

В дипведомстве отметили, что после трехсторонней встречи министры также провели консультации с участием спецпосланника генсекретаря ООН по Сирии Гейра Педерсена. "Состоялось обсуждение тематики продвижения политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами при поддержке ООН. Внимание уделено задаче налаживания эффективной деятельности межсирийского Конституционного комитета. Рассмотрены вопросы оказания гуманитарного содействия всем нуждающимся сирийцам в соответствии с нормами и принципами международного гуманитарного права, без дискриминации и политизации", - резюмировали в МИД РФ.