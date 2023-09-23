Лавров выразил надежду, что председатель ГА ООН будет держать сбалансированную позицию

В МИД РФ отметили, что в ходе переговоров с Дэннисом Фрэнсисом была акцентирована важность поддержания в Генассамблее атмосферы конструктивного сотрудничества

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с председателем Генеральной Ассамблеи ООН Дэннисом Фрэнсисом выразил надежду, что на новом посту тот будет придерживаться сбалансированной позиции, внимательно прислушиваться к мнению всех государств-членов.

"Министр выразил надежду, что на этом ответственном посту Дэннис Фрэнсис будет придерживаться сбалансированной и равноудаленной линии, внимательно прислушиваясь к мнению всех без исключения государств-членов и не позволяя известной группе стран использовать площадку одного из уставных органов ООН в своих корыстных геополитических интересах", - говорится в сообщении МИД РФ.

В министерстве отметили, что в ходе переговоров была акцентирована важность поддержания в Генассамблее атмосферы конструктивного сотрудничества, а также неприемлемость привнесения в нее деструктивных инициатив конфронтационной природы, нацеленных на оказание давления на те или иные государства. "Отмечена необходимость соблюдения зафиксированного в Уставе ООН принципа "разделения труда" между ГА и другими главными органами организации", - добавили в дипведомстве.

Дэннис Фрэнсис был избран председателем 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая продлится до сентября 2024 года, в июне. Он представляет Тринидад и Тобаго.