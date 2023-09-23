22 сентября, 22:16,
обновлено 22 сентября, 22:27
Генассамблея ООН

Главы МИД России и Ирана обсудили ситуацию в Закавказье

Сергей Лавров и Хосейн Амир Абдоллахиян подтвердили настрой Москвы и Тегерана на дальнейшее наращивание политического диалога на различных уровнях

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян подтвердили на встрече на полях сессии Генассамблеи ООН настрой на наращивание политического диалога и обсудили ситуацию в Закавказье.

"Подтвержден настрой Москвы и Тегерана на дальнейшее наращивание политического диалога на различных уровнях и взаимовыгодного сотрудничества во всех областях, представляющих обоюдный интерес", - отметили на Смоленской площади.

"Проведен заинтересованный обмен мнениями по ключевым международным темам. Затронута актуальная региональная проблематика с акцентом на ситуацию в Закавказье", - добавили в дипведомстве 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичИранРоссияГенассамблея ООН
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