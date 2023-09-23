Лавров и глава МИД Мексики выразили интерес к диалогу в ООН, G20, АТЭС

Министр иностранных дел России и Алисия Барсена на встрече уделили также особое внимание наращиванию торгово-экономического и научно-технического сотрудничества

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Мексики Алисия Барсена на встрече на полях сессии Генассамблеи ООН выразили заинтересованность в продолжении тесного сотрудничества во всемирной организации, Группе двадцати, АТЭС и других многосторонних форумах. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе обмена мнениями по ключевым международным и региональным вопросам выражена заинтересованность в продолжении тесного сотрудничества в ООН, Группе двадцати, АТЭС и других многосторонних форумах, подтверждена приверженность России и Мексики принципам и нормам международного права, коллективному поиску решений актуальных глобальных проблем", - отметили в дипведомстве.

"Особое внимание уделено усилиям по развитию двустороннего политического диалога, наращиванию торгово-экономического и научно-технического сотрудничества, расширению культурно-гуманитарных связей", - добавили на Смоленской площади.

Переговоры прошли в дружественной атмосфере. Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале, в начале встречи министры вспомнили о борьбе за права курильщиков в ООН в бытность Лаврова представителем при организации.