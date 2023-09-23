22 сентября, 23:21

Лавров и глава МККК обсудили гуманитарную деятельность на Украине и в Карабахе

В Министерстве иностранных дел России отметили, что "состоялась сверка часов" по текущим параметрам работы Международного комитета Красного Креста в РФ

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич Эггер обсудили на встрече на полях Генассамблеи ООН гуманитарную деятельность на ключевых направлениях, включая Украину и Нагорный Карабах.

"В ходе встречи обсуждались вопросы гуманитарной деятельности на ключевых региональных направлениях, включая украинский кризис, ситуацию в Нагорном Карабахе, Судане, Афганистане и Сирии", - говорится в сообщении МИД РФ.

"Состоялась сверка часов по текущим параметрам работы МККК в Российской Федерации", - добавили в дипведомстве. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
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