Лавров поддержал усилия Ирака по стабилизации ситуации в стране

Главы внешнеполитических ведомств обоих государств на полях ГА ООН также обсудили дальнейшее укрепление сотрудничества в различных сферах

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Ирака Фуадом Хусейном на полях сессии Генассамблеи ООН выразил поддержку усилиям иракских властей по стабилизации внутриполитической ситуации в стране. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе беседы был проведен обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу актуальных вопросов международной и ближневосточной повестки дня с акцентом на ситуацию в Ираке и вокруг него, - отметили в дипведомстве. - С российской стороны выражена поддержка усилиям иракских властей по стабилизации внутриполитической ситуации в стране, разрешению накопившихся проблем в социально-экономической области, сфере обеспечения безопасности и борьбы с терроризмом".

Как подчеркнули на Смоленской площади, стороны также затронули "ряд практических вопросов развития традиционно дружественных отношений и дальнейшего укрепления российско-иракского сотрудничества в различных областях".