22 сентября, 23:32

Лавров обсудил с главой МИД Гайаны вопросы взаимодействия в Совбезе ООН

Стороны также в ходе встречи обменялись мнениями по актуальным темам международной и региональной повестки дня

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Кооперативной Республики Гайана Хью Тодд на встрече на полях сессии Генассамблеи ООН обсудили вопросы взаимодействия в Совете Безопасности ООН. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе беседы проведен обмен мнениями по тематике двустороннего сотрудничества, актуальным вопросам международной и региональной повестки дня. Обсуждены вопросы взаимодействия двух стран в Совете Безопасности ООН в ходе непостоянного членства Гайаны в этом органе в 2024-2025 годах", - указали на Смоленской площади. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичГайанаРоссия
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