Сальдо вступил в должность губернатора Херсонской области

По его словам, регион "впереди ждут великие, дерзкие, исторические перемены только к лучшему"

ГЕНИЧЕСК, 23 сентября. /ТАСС/. Избранный губернатор Херсонской области Владимир Сальдо принес присягу и вступил в должность, передает корреспондент ТАСС.

В начале сентября в Херсонской области состоялись первые выборы областной думы и в местные советы депутатов. 20 сентября прошло первое заседание думы. На втором заседании Сальдо был избран на должность губернатора региона.

На торжественной церемонии вступления в должность присутствовал первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко, депутаты Херсонской областной думы, а также представители министерств региона. "Клянусь при осуществлении полномочий губернатора Херсонской области верно служить народу Херсонской области, соблюдать Конституцию РФ и федеральные законы, устав и законы Херсонской области, уважать, обеспечивать защиту прав и свобод человека и гражданина, исполнять указы президента РФ и постановления правительства РФ, с честью выполнять высокие обязанности губернатора Херсонской области", - сказал Сальдо, принося присягу.

На церемонии был подписан указ о вступлении в должность. Сальдо вручили нагрудный знак губернатора Херсонской области. Кириенко подарил избранному губернатору специально подготовленный экземпляр конституции. "Вам, Владимир Васильевич, я хочу пожелать как лидеру команды, а я считаю, что у Херсонской земли сегодня сильная команда, <…> решить все задачи, поставленные президентом", - обратился Кириенко к губернатору Херсонской области.

"Спасибо всем за то, что мы вместе. И нас впереди ждут великие, дерзкие, исторические перемены только к лучшему", - убежден Сальдо.