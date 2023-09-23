Комитет СФ по законодательству намерен переизбрать Клишаса своим председателем

Заседание пройдет 25 сентября

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству планирует переизбрать на заседании 25 сентября своим председателем действующего главу Андрея Клишаса и первым заместителем комитета - Ирину Рукавишникову. Об этом ТАСС сообщили несколько источников в верхней палате парламента.

"Вопросы об избрании председателя и первого заместителя комитета включены в повестку его заседания, которое пройдет в понедельник, когда будет объявлен перерыв в пленарном заседании Совета Федерации. Председателем комитета планируется переназначить Андрея Клишаса, а его первым заместителем - Ирину Рукавишникову", - рассказал собеседник агентства.

Другой источник подтвердил эту информацию и уточнил, что заседание комитета намечено на 14:30, в перерыве пленарного заседания Совфеда. После рассмотрения вопроса на комитете его решения будут вынесены на утверждение верхней палаты парламента.

Действующий глава комитета СФ Клишас и его первый заместитель Рукавишникова переподтвердили свои полномочия по итогам выборов, прошедших в России с 8 по 10 сентября.