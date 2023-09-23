Первый зампред аграрного комитета Алексей Майоров намерен покинуть Совет Федерации

Он проработал в верхней палате 12 лет

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Первый зампред комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров, который проработал в верхней палате 12 лет и до 2022 года возглавлял аграрный комитет, рассказал ТАСС, что намерен уйти из Совета Федерации по истечении срока своих полномочий.

"Я намерен завершить свои полномочия примерно через неделю, по истечении их срока. Я представляю в Совете Федерации парламент Республики Калмыкия. Он соберется в ближайшее время и примет решение о наделении полномочиями нового сенатора", - рассказал Майоров.

Он не стал уточнять, чем займется после ухода из Совета Федерации, сказав лишь, что "есть разные варианты" и пока парламентарий определяется.

Кроме того, в сентября этого года истекают полномочия двух заместителей председателя аграрного комитета - Егора Борисова, представляющего в Совете Федерации главу Республики Саха (Якутия), и представителя исполнительного органа власти Нижегородской области Владимира Лебедева. Как рассказал ТАСС источник, оба сенатора переподтвердили свои полномочия и, планируется, что они будут переизбраны на свои должности. Собеседник агентства при этом не стал раскрывать, кто будет предложен для назначения на должность первого зампреда комитета вместо Майорова.

Майоров является сенатором с июля 2011 года, с октября 2018 он возглавлял комитет СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, до этого занимал должность первого зампреда комитета по экономической политике. В ноябре 2022 года Майоров был освобожден от должности и решением палаты избран первым заместителем председателя аграрного комитета. Его место занял сенатор от Московской области Александр Двойных.